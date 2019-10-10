Son dakika... HDP'li Buldan ve Temelli'ye 'Barış Pınarı' soruşturması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlattı.