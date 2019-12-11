Son dakika... İçişleri Bakanlığı: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanı ile yakalandı
İçişleri Bakanlığı: İran sınırından Türkiye’ye giriş yapan terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, İran sınırından Türkiye’ye giriş yapan teröristin, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İran sınırından Türkiye’ye giriş yapan terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı
Ağrı/Doğubayazıt ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin İran sınırından Türkiye’ye giriş yaptığı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce operasyon başlatıldı.
Şube müdürlüğü ekipleri, Aziz Oruç isimli örgüt mensubunu; HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada Ağrı yolu üzerinde yakaladı.
Kaynak: TRT Haber
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