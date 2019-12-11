Son dakika... İçişleri Bakanlığı: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanı ile yakalandı İçişleri Bakanlığı: İran sınırından Türkiye’ye giriş yapan terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı.