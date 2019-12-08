Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Avustralya uyruklu bir terörist sınır dışı edildi.
İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu 1 teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu 1 teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı.
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