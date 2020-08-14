İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2020 Cuma / 24 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3753
  • EURO
    8,7318
  • ALTIN
    461.32
  • BIST100
    1088.21
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ''İzolasyon Tedbirleri'' genelgesi
Güncel

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ''İzolasyon Tedbirleri'' genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine 'İzolasyon Tedbirleri' konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, Kovid-19 tanılı/temaslı/evde izolasyona alınanların izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da kullanılarak sağlanacak. Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal edenler hakkında idari para cezası uygulanacak, adli işlem yapılacak.

AA14 Ağustos 2020 Cuma 16:47 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 16:57
ABONE OL

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

Genelge ile Kovid-19 tanılı ya da temaslı ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları sağlamak için her türlü tedbir alınacak.

Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak.

Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanacak, adli işlem yapılacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.