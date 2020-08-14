AA 14 Ağustos 2020 Cuma 16:47 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 16:57

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

Genelge ile Kovid-19 tanılı ya da temaslı ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları sağlamak için her türlü tedbir alınacak.

Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak.



Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanacak, adli işlem yapılacak.

