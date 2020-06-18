İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8585
  • EURO
    7,6968
  • ALTIN
    379.419
  • BIST100
    112471
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Güncel

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00, YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. İşte sokağa çıkma kısıtlamasının detayları...

AA18 Haziran 2020 Perşembe 16:51 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:24
ABONE OL

YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak." denildi.

Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlamaya tabi olmayacak.

Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından bilet almış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

Adaylar, yakınları ve görevlilerin toplu ulaşımında aksama olmaması için belediyeler gerekli tedbirleri alacak, ihtiyaca göre sefer sayısı artırılacak

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak

Kuzey Irak'taki harekattan yeni görüntüler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.