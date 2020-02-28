Son dakika İdlib açıklaması: İdlib'de son durum ne? İşte İdlib'de son gelişmeler

28 Şubat 2020 Cuma 07:22 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 07:22

Son dakika İdlib açıklamaları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İdlib'de son durum ne? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’de gerçekleştirdiği operasyon sürüyor. Bölgede 10 Şubat'tan bu yana 1.709 Esed rejim askeri, 55 tank, 3 helikopter, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. Rejim unsurlarının gerçekleştirdiği hain saldırı sonrasında ise 33 askerimiz şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyede kurmaylarıyla beraber 6 saat süren güvenlik toplantısı yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti.İşte İdlib'de son gelişmeler

İDLİB'DE SON DURUM NE?

Son dakika İdlib araştırmaları yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kaç şehidimiz var? şeklinde de internet araştırmaları yapılıyor. İdlib'de son gelişmelere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.



Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit düştüğünü açıkladı.

Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırının rejim unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Esed rejim güçleri tarafından İdlib'de TSK mensuplarımıza karşı yapılan hava saldırısı sonucu 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştım. Yaralılarımızın ve ağır yaralılarımızın olduğunu da ifade etmiştim. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili durumu kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğim. Milletimizin başı sağ olsun."

SON DAKİKA İDLİB AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi.

Bakan Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor.