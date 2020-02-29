29 Şubat 2020 Cumartesi 08:45 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 08:45

Son dakika İdlib gelişmeleri neler? İdlib'de son durum ne? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. İdlib'den gelen şehit haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bölgede 10 Şubat'tan bu yana 1.709 Esed rejim askeri, 55 tank, 3 helikopter, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. Rejim unsurlarının gerçekleştirdiği hain saldırı sonrasında ise 33 askerimiz şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti. İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından, rejim hedeflerinden 8 , 4 zırhtanklı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar ve 56 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Son dakika İdlib gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA İDLİB GELİŞMELERİ NELER?

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.

İdlib'den gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi, füze rampası yüklü atışa hazır askeri araç, rejim askerlerinin bulunduğu ve gizlendiği yerler, ateş destek unsurları tarafından imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 2 ASKERİMİZ YARALANDI

Milli Savunma Bakanlığı rejimin topçu saldırısı sonucu İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu 2 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlık rejim hedeflerin vurulmaya devam edildiğini aktardı.

Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."