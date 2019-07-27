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Son dakika... Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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