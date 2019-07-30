Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtı ile en az 4 PKK’lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtı ile en az 4 PKK’lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
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