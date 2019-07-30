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Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtı ile en az 4 PKK’lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtı ile en az 4 PKK’lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

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