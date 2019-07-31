TSK'dan hava harekatı: Hedefler vuruldu

Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri vuruldu
Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK bölücü terör örgütüne ait hedefler etkili şekilde vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu." denildi.
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