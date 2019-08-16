Zap'a hava harekatı: Hedefler yerle bir edildi

Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri vuruldu
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu." denildi.
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