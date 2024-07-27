İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Hizbullah ve Lübnan'a karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz" dedi.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sert açıklamalarda bulundu. Katz, "Hizbullah'ın bugünkü saldırısı tüm kırmızı çizgileri aştı ve buna uygun bir karşılık verilecek. Hizbullah ve Lübnan'a karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz" dedi.

NETANYAHU ABD DÖNÜŞÜNÜ ERKENE ÇEKTİ

ABD'de temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den İsrail'e dönüşünü erkene çekti. Netanyahu'nun uçağının mümkün olan en erken saatte kalkması talimatı verdiği ifade edildi. Netanyahu'ya yakın bir kaynak uçağın TSİ 01.00'de ABD'nin başkenti Washington DC'den kalkacağını belirtti.



HİZBULLAH SALDIRIYI REDDETTİ

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlemediklerini belirterek, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etti.



Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu.

Öte yandan, Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda roketin bir futbol sahasına isabet etmesi sonucu yaşları 10 ile 20 arasında değişen 10 İsrailli hayatını kaybetti, en az 12 İsrailli de yaralandı.

LÜBNAN'DAN İLK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems'te sivillerin öldüğü saldırıyı kınadı.



Lübnan hükümetinden yapılan açıklama, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, Lübnan hükümetinin, tüm sivillere yönelik her türlü şiddet ve saldırı eylemini kınadığı ve tüm cephelerdeki düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, sivilleri hedef almanın uluslararası hukukun açık bir ihlali ve insanlık ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi.

İSRAİL'DE VATANDAŞLAR ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Öte yandan İsrail'de esir takası anlaşması ve erken seçime gidilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler sürüyor...

İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan çok sayıda gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden Hamas ile ateşkes, karşılıklı esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.