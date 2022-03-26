Son dakika... İstanbul Boğazı'nda 'mayın' alarmı! MSB: Müdahaleye başlandı

Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim balıkçılar tarafından görüntülendi. Sarıyer-Garipçe açıklarında Türkeli Demir Bölgesi'nde bulunan cismi incelemek üzere bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ekipleri ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

İncelemelere helikopter de havadan destek verdi. Çalışmalar nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların da fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. İncelemelere helikopter de destek veriyor. Mayına benzer yüzen cismin saat 09.30 sıralarında görüldüğü ifade edildi.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.