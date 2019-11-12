Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan eski İngiliz subayının ölümüne ilişkin açıklama
Eski İngiliz ajanın İstanbul'da ölü bulunmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, 'Kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Adli Tıp Kurumu'nda devam etmektedir' denildi.
- DHA
Eski İngiliz ajanın İstanbul'da ölü bulunmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, "Kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Adli Tıp Kurumu'nda devam etmektedir" denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.