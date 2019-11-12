Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan eski İngiliz subayının ölümüne ilişkin açıklama Eski İngiliz ajanın İstanbul'da ölü bulunmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, 'Kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Adli Tıp Kurumu'nda devam etmektedir' denildi.