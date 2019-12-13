Tarihin en büyüğü! İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon

Son dakika... İstanbul Havalimanı'nda 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi ve havalimanlarında bu güne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonuna imza atıldı.
Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Türkiye'deki havalimanlarından bu güne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalamasına imza attı.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 700 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: TRT Haber
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