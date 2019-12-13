Tarihin en büyüğü! İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon

Son dakika... İstanbul Havalimanı'nda 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi ve havalimanlarında bu güne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonuna imza atıldı.