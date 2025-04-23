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Son dakika... İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesinde meydana geldiğini açıkladı. AFAD depremin büyüklüğünün 6,2 olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını duyurdu.

HABER MERKEZİ23 Nisan 2025 Çarşamba 12:51 - Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Şiddetli deprem Bursa, Yalova, Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Korkutan deprem dolayısıyla vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD'DAN "HASARLI BİNALARA GİRMEYİN" UYARISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

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