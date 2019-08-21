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Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Şanlıurfa’da üzerinde canlı bomba düzeneği olan PKK'lı terörist, 8 Ağustos'ta polis tarafından yakalanmıştı. Teröristin yakanlama anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl’e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist 8 Ağustos'ta yakalandı.
 
Polis tarafından yakalanan terörist gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatılmıştı. 
 
Teröristin yakalanma anına TRT Haber ulaştı. 
 
Öte yandan teröristin örgütün Suriye'deki kamplarından geldiği ortaya çıktı. 
 
Kaynak: TRT Haber

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