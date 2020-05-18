SON DAKİKA: Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı! İşte koronavirüs sürecinde normalleşme takvimi

18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:47 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleşen telekonferans yöntemiyle 8’inci kez Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası normalleşme takvimine dair son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs normalleşme takvimine göre şehirler arası seyahat ne zaman serbest olacak? 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? soruları merak ediliyordu. Ramazan Bayramında memleketlerine gidip bayramı aileleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar günler öncesinden şehirler arası yollar ile ilgili araştırmaya koyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramında şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili kararı açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ve normalleşme takvimine dair ayrıntılar...

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat ile ilgili kararları Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı.

Bugünkü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği açıklamada Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar duyuruldu.

81 İLİN TÜMÜNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

15 ildeki seyahat sınırlaması da 15 günlüğüne uzatıldı.Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde hafta sonları ve resmi tatillerde uygulanan sokağa çıkma yasağı Ramazan Bayramında da uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı bugün 15.30'da başladı. Toplantıda Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi ve koronavirüs salgınında normalleşme takvimi süreci ele alındı. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat ile ilgili yeni kararları açıkladı.

Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir.

Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.

CAMİLER KISMEN AÇILIYOR

29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz.

15 İLDE SEYAHAT SINIRLAMASI UZATILDI

15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.

OKULLARDA EĞİTİM YILI SONA ERDİ

Eğitim-öğretim yılı sona erdirildi. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır.

60 BİN MAHKUMUN İZİN SÜRESİ UZATILDI

Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

RAMAZAN BAYRAMINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT SERBEST Mİ?

Kabine toplantısında alınan karara göre Bayramda koronavirüs bulaş riskini ortadan kaldırmak amacıyla 81 ilde şehirler arası seyahat yasak olacak.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHATİN YASAK OLDUĞU İLLER

Bayramda 81 ilin tümünde şehirler arası seyahat yasak olacak. Bayram sonrası ise sadece ;Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 27 Mayıs Çarşamba günü gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN OLACAK?

Sosyal mesafenin korunmayacağı endişesi ve Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle büyükşehirlerde Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Vefa Sosyal Destek Gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylemle CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir. Küçük siyasi çıkarlar uğruna eli kanlı teröristlerle ittifaka girenlerin yakasından miletimizin eli eksik olmayacaktır. Siyasette kurdukları ittifakı, sahada devlete saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecek.

"MASKE-MESAFE-TEMİZLİK ÜÇLÜSÜ VAZGEÇİLMEZ OLACAK"

Salgınla mücadele başarıyla sürüyor. Küresel düzeydeki salgın tehdidinin ortadan kalkması sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür. Türkiye olarak salgının bitişini bekleyemeyiz. Yapmamız gereken hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemektir. Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Sokakta, işyerinde, sosyal hayatın her alanında insanlarla aramızda en az 1,5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelecektir.

Başakşehir Şehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı Abe ile birlikte perşembe günü açıyoruz.

Son iki aydaki tecrübeler sayesinde ciddi bir birikime sahip olduk. Artık corona virüs veya salgın hastalıklara karşı eskisinden daha hazırlıklı durumdayız. Hayata geçirmeye başladığımız normalleşme takviminin sürmesi vaka sayısının çok daha aşağıya inerek sıfırlanmasıyla mümkün. Vatandaşlardan belirlenen kurallara uymasını tekrar tekrar rica ediyorum. Tek bir ihmal dahi ağır sonuçlar ortaya çıkarabilir.

"10 MİLYON VATANDAŞA 11,5 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK"

Normalleşme takvimini adım adım hayata geçiriyoruz. 15 ilimizde devam eden sokağa çıkma sınırlamasına riayet eden vatandaşlara teşekkür ediyorum. Çay hasadı için vatandaşlar yarın gece sokağa çıkma sınırlamasının bitişiyle yola çıkabilecekler. Salgın döneminde alınan tedbirlerden olumsuz etkilenenleri ihmal etmiyoruz. 5,5 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği sağladık. Kısa çalışma ödeneği ve nakit desteği ile 6 milyar lira kaynak aktardık. Son iki ayda 10 milyon vatandaşa 11,5 milyar lira nakit desteği verdik.

19.19'DA İSTİKLAL MARŞI DAVETİ

Yarın saat 19.19'da tüm statlar aydınlatılacak, vatandaşlarımızı İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz.