Kandil'e 'Pençe' darbesi: 5 terörist öldürüldü

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.