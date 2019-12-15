Libya'da asker gönderilecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama

Son dakika... Libya'da asker gönderilecek mi? Bakan Çavuşoğlu: Onlardan talep gelirse değerlendiririz
Bakan Çavuşoğlu, '(Libya'ya asker gönderme) Onlardan bir talep gelirse değerlendiririz' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Libya'ya asker gönderme) Libya'ya asker gödermek ayrı bir şey. Onlardan böyle bir talep gelirse değerlendiririz" ifadelerini kullandı.
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