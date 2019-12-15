Libya'da asker gönderilecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama

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Son dakika... Libya'da asker gönderilecek mi? Bakan Çavuşoğlu: Onlardan talep gelirse değerlendiririz

Bakan Çavuşoğlu, '(Libya'ya asker gönderme) Onlardan bir talep gelirse değerlendiririz' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Libya'ya asker gönderme) Libya'ya asker gödermek ayrı bir şey. Onlardan böyle bir talep gelirse değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

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