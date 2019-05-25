Mağarada cesedi bulunan terörist bakın kim çıktı?

Son Dakika!.. Mağarada cesedi bulunan teröristin 300 bin TL ödüllü gri listede aranan Ferhat Kod adlı Ertan Erol olduğu belirlendi Tunceli'de 1 ay önce 3 girişli bir mağarada cesedi bulunan teröristin DNA raporu çıktı. Operasyonda yaralandıktan sonra saklandığı mağarada öldüğü değerlendirilen teröristin 300 bin TL ödüllü gri listede aranan Ferhat Kod adlı Ertan Erol olduğu belirlendi.