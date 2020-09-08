İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Eylül 2020 Salı / 20 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4858
  • EURO
    8,8381
  • ALTIN
    461.87
  • BIST100
    1089.76
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son dakika... Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da deprem! Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler
Güncel

Son dakika... Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da deprem! Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre, Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'daki deprem çevre illerde de yoğun olarak hissedildi. Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da Depremi hisseden vatandaşlar, paniğe kapıldı. İşte Malatya son depremler, Kandilli Rasathanesi deprem verileri...

08 Eylül 2020 Salı  14:15 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 14:15
ABONE OL

Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün son depremler verilerine göre Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde saat 13.44’te 4,7 şiddetinde meydana geldi. Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da depremi hisseden vatandaşlar kendini sokağa attı. İşte son dakika deprem bilgileri...

Gelen son dakika bilgilerine göre Malatya'daki depremde can veya mal kaybı bulunmuyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, AFAD verilerine göre 4.6 şiddetinde kaydedildi. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli'den gelen son dakika haberine göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Malatya'daki deprem çevre illerden Adıyaman, Elazığ, Erzincan ve Sivas'ın yakın ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntı nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar kendini sokağa attı. Gelen son dakika bilgilerine göre can veya mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.