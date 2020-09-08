Son dakika... Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da deprem! Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler

08 Eylül 2020 Salı 14:15 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 14:15

Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün son depremler verilerine göre Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde saat 13.44’te 4,7 şiddetinde meydana geldi. Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da depremi hisseden vatandaşlar kendini sokağa attı. İşte son dakika deprem bilgileri...

Gelen son dakika bilgilerine göre Malatya'daki depremde can veya mal kaybı bulunmuyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, AFAD verilerine göre 4.6 şiddetinde kaydedildi. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli'den gelen son dakika haberine göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Malatya'daki deprem çevre illerden Adıyaman, Elazığ, Erzincan ve Sivas'ın yakın ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntı nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar kendini sokağa attı. Gelen son dakika bilgilerine göre can veya mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.