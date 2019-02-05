Son dakika: Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Arguvan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.17'de meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Hekimhan ilçesinin Yağca Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.