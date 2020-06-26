SON DAKİKA... Manisa'da deprem mi oldu? İzmir, Aydın ve Manisa sallandı!

26 Haziran 2020 Cuma 10:46 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 10:46

AFAD'dan gelen son dakika deprem bilgisine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa ve çevre illerdeki vatandaşlar şiddetli sarsıntı nedeniyle kendilerini sokağa attı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Merkez üssü Saruhanlı olan deprem İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale'de hissedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 9,29 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 10.21'de kaydedilen deprem, yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem özellikle İzmir, Aydın ve Muğla’da olmak üzere tüm Ege’de hissedildi.

MANİSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Şu ana kadar valiliğimize herhangi bir hasar ihbarı yok." dedi.