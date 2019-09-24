PKK'nın 20 yıllık arşivleri ele geçirildi: Aralarında suikast listesi de var

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Son dakika... Mardin'deki Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivleri ele geçirildi

Mardin'de 'Kıran-2' operasyonu kapsamında ele geçirilen bir bilgisayarda terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylemlerin yer aldığı arşiv ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin arasında teröristlere üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği ortaya çıktı.

  • DHA
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Mardin'de 'Kıran-2' operasyonu kapsamında ele geçirilen bir bilgisayarda terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylemlerin yer aldığı arşiv ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin arasında teröristlere üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği ortaya çıktı.
 

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