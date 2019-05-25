Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son Dakika! Marmara Denizi’nde 3.9 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi’nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) yaptığı son dakika açıklamasına göre Marmara Denizi’nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, İstanbul'da da vatandaşlar tarafından hissedildi.
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