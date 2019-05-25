Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) yaptığı son dakika açıklamasına göre Marmara Denizi’nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, İstanbul'da da vatandaşlar tarafından hissedildi.