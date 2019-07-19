Son dakika! Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi
ABD'de tutuklu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Atilla, ABD Göç İdaresi'ne gönderildi
- AA
Pennsylvania eyaletinde FCI Schuylkill cezaevinde tutulan Atilla, tahliye edildi.
Yetkililer, cezaevine giden AA muhabirlerine, Atilla'nın sabah saatlerinde serbest bırakıldığını teyit etti.
Atilla'nın tahliye edildikten sonra Türkiye'ye gönderilmek için Göçmen Bürosuna teslim edileceği öğrenildi.
İran yaptırımları davasında tutuklanan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.
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