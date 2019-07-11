Meteoroloji'den 3 il için 'dolu' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanakla birlikte yer yer dolu yağışı öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.