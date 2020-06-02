AA 02 Haziran 2020 Salı 15:41 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 16:02

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

30 Ocak'tan bu yana ilk kez toplanan MGK'da iç ve dış gelişmeler değerlendiriliyor.