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Son dakika... Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı başladı. 30 Ocak'tan bu yana ilk kez toplanan MGK'da iç ve dış gelişmeler değerlendiriliyor.

AA02 Haziran 2020 Salı 15:41 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 16:02
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

30 Ocak'tan bu yana ilk kez toplanan MGK'da iç ve dış gelişmeler değerlendiriliyor.

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