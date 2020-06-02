<p>Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.</p><p>Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.</p><p>30 Ocak'tan bu yana ilk kez toplanan MGK'da iç ve dış gelişmeler değerlendiriliyor.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/06/02/21669106.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/06/02/21669101.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/06/02/21669103.jpg'/>