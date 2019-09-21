Son dakika... MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Gara'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamda, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.