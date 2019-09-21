Son dakika... MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Gara'da 2 terörist etkisiz hale getirildi TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi