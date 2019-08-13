Son dakika... MSB'den 'Müşterek Harekat Merkezi' açıklaması: ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmaları başladı MSB'dan yapılan açıklamada, 'Şanlıurfa’ya gelen ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış; kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır.' denildi.