MSB bu görüntüleri az önce paylaştı

Son dakika!.. MSB'den Doğu Akdeniz paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de sondaj gemilerini izleyen Bayraktar İHA'nın görüntüsünü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan “BAYRAKTAR TB-2 İHA , Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri”, suüstünden “Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar”, sualtından “Denizaltılar” ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor.
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