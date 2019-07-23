MSB bu görüntüleri az önce paylaştı

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Son dakika!.. MSB'den Doğu Akdeniz paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de sondaj gemilerini izleyen Bayraktar İHA'nın görüntüsünü paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan “BAYRAKTAR TB-2 İHA , Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri”, suüstünden “Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar”, sualtından “Denizaltılar” ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor.
 
 

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