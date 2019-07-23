MSB bu görüntüleri az önce paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan “BAYRAKTAR TB-2 İHA , Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri”, suüstünden “Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar”, sualtından “Denizaltılar” ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor.