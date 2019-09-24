Son dakika... MSB: İki F-16 ile Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi
Milli Savunma Bakanlığınca, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildiği belirtildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi." ifadeleri kullanı
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.