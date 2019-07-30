Son dakika... MSB: Metina bölgesinden saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyi Metina bölgesinden, saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan iki PKK’lı bölücü terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinden, saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan iki PKK’lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.
Irak kuzeyi Metina bölgesinden, saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan iki PKK’lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HdJ5OkBSrx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2019
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