Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinden, saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan iki PKK’lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

Irak kuzeyi Metina bölgesinden, saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan iki PKK’lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HdJ5OkBSrx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2019