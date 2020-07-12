İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2020 Pazar / 21 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8627
  • EURO
    7,774
  • ALTIN
    396.959
  • BIST100
    114809
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB: Pençe-Kaplan operasyonunda 3 PKK'lı terörist SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildi
Güncel

MSB: Pençe-Kaplan operasyonunda 3 PKK'lı terörist SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde gizlenen PKK'lı 3 teröristin SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.

12 Temmuz 2020 Pazar 16:58 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 17:13
ABONE OL

Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından yürütülen Pençe-Kaplan operasyonu başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK’lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.