Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından yürütülen Pençe-Kaplan operasyonu başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Komandolarımız Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK’lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi."
Kahraman Komandolarımız #PençeKaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK’lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/RJ3LUczlQF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2020