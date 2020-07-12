12 Temmuz 2020 Pazar 16:58 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 17:13

Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından yürütülen Pençe-Kaplan operasyonu başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK’lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi."

