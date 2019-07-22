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Son dakika.... MSB: Pençe-2 Harekâtı’nda Doçka Silahı ile Mühimmatlar Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı’nda yakalanan PKK'lı bir teröristin verdiği ifade doğrultusunda kayaların arasına gizlenmiş mühimmatlar bulundu. Farklı bir bölgede de Doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatı ele geçirildi.' denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı  kapsamında; komandolarımız tarafından 11 adet sığınak bulundu. Çoğu sığınağın ATAK taaruz helikopterlerimiz tarafından vurularak imha edildiği anlaşılırken, sığınakların birinde doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatı bulundu. Aramalarda; 1 Doçka uçaksavar silahı, 1 doçka uçaksavar silahı namlusu, 1 doçka uçaksavar silahı sehpası, 3 doçka uçaksavar silahı mühimmatı ve kutusu,  4 adet silah sehpası ve 1 adet patlamamış roket mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

Terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada sağ olarak ele geçirilen bir teröristin verdiği ifade doğrultusunda da kayaların arasına gizlenmiş mühimmatlar bulundu. Yapılan aramada; 120 adet doçka uçaksavar mühimmatı ( 14,5 'luk), 300 adet doçka uçaksavar mühimmatı ( 12,7'lik) 2500 adet BKC makineli tüfek mühimmatı ve 1000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi.." denildi.

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