Son dakika... MSB: Rusya ile 13. ortak kara devriye icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği 13’üncü ortak kara devriyesinin planlandığı gibi icra edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki 13’üncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen 13’üncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 7 km derinlikte ve 56 km kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı."
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