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Son dakika... MSB: Son 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Irak kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyi de dahil olmak üzere 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Son 10 günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 57 oldu.

07 Ağustos 2020 Cuma 14:13 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 14:22
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Gece-gündüz, dağ-bayır, yaz-kış demeden aralıksız devam eden operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbe vuruluyor. Kahraman Mehmetçik, son olarak Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu ile teröristlerin inlerine girmeyi sürdürüyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde son 24 saatte Irak kuzeyi ve Suriye’nin kuzeyi de dahil olmak üzere 17 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Son 10 günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı da 57 oldu.

Kahraman ordumuzun hem yurt içinde hem de sınır ötesindeki terör operasyonları hız kesmeden devam edecek.

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