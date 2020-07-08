Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." denildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/1No8aaSbHo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2020