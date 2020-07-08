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  • Son dakika... MSB: Suriye'de 7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Güncel

Son dakika... MSB: Suriye'de 7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:49 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:54
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." denildi.

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