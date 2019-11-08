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Son dakika... MSB: Tel Abyad'da teröristlere ait 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi

Barış Pınarı Harekât bölgesinde arama- tarama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Barış Pınarı Harekât bölgesinde yer alan Tel Abyad’da komandolarımız arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve EYP’lerin yanı sıra örgüte ait mühimmatlar da tespit edilerek imha ediliyor. Tel Abyad’da son olarak 32 adet Katyuşa mühimmatı, 18 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 221 adet 106 milimetrelik havan mühimmatı ve 14 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 mühimmat ele geçirildi."
 
 
 
 

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