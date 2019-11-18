MSB'den Rum yönetimine 'bayrak' tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ıncı kuruluş yıl dönümünde, Kıbrıs Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılmasını sert bir dille kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bayrak bir milletin onurudur Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı’nın Ada'da ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır." denildi.