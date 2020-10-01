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Son dakika... Muğla'da deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'daki deprem çevre illerde de yoğun olarak hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, 'Muğla'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi deprem verileri

01 Ekim 2020 Perşembe  14:31 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 14:31
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Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün son depremler verilerine göre Merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesinin 63 kilometre açığında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelen son dakika bilgilerine göre Muğla'daki depremde can veya mal kaybı bulunmuyor. İşte AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Büyüklük 4.3 (ML)

Yer Ege Denizi, 63.63 km. Bodrum (Mugla)

Tarih 01/10/2020 - 14:05:40 (TS)

Enlem 36.6470 (K)

Boylam 26.6231 (D)

Derinlik 48.84 (KM)

En yakın 5 yerleşim merkezi

Türkiye MUGLA BODRUM TURGUTREIS_MrkKöy 68.10

Türkiye MUGLA BODRUM AKYARLAR 70.04

Türkiye MUGLA BODRUM GUMUSLUK 71.95

Türkiye MUGLA BODRUM PEKSIMET 72.69

Türkiye MUGLA BODRUM DEREKOY 73.81

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