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Son dakika... Muş'ta deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muş'taki deprem çevre illerde de yoğun olarak hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, 'Muş'ta deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi deprem verileri

07 Eylül 2020 Pazartesi  12:16 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 12:16
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Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün son depremler verilerine göre Merkez üssü Muş'un Sarmaşık Korkut olan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde saat 11.47’de 4,1 şiddetinde meydana geldi.

Gelen son dakika bilgilerine göre Muş'taki depremde can veya mal kaybı bulunmuyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, AFAD verilerine göre 4.1 şiddetinde kaydedildi. İşte AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli'den gelen verilere göre depremin büyüklüğü 3.9 iken AFAD 4.1 olarak duyurdu. Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.47'de merkez üssü Muş'un Korkut ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 9,60 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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