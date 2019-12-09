Son dakika... Muş'ta gri kategoride aranan Erdal Tekay isimli terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğu tespit edildi' denildi.
- AA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğu tespit edildi" denildi.
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