Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 teröristin daha Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu."
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