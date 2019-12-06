Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu."