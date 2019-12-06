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Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 teröristin daha Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu."

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