Son dakika: Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay, bir taksi şoförü ile arasında çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde, Gencebay ve arkadaşı, bindikleri taksinin şoförü D.E. ile yola çıktıktan sonra tartıştı. D.E bir süre sonra, yol kenarına park ettiği aracından indi.

GÖKHAN GENCEBAY'I TAKSİCİ BIÇAKLADI

Takside başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.E, Gökhan Murat Emre Gencebay'ı sağ göğsünden bıçakla yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hastaneye kaldırılan Gencebay'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.E'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?

Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Londra'da Harrow School da ingilizce eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarı bölümüne girdi. Gökhan Gencebay yükseklisans eğitimini işletme üzerine yapmakta. Genel sanat yönetmeni olarak çalışan, alanında duayen Ayla Algan’ dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Gencebay 2019 yılında oyunculuk kariyerine başlamış.