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Oruç Reis sismik araştırma gemisi Akdeniz'e gidiyor

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin aldığı kararlara yönelik açıklama yapan Enerji Bakanı Dönmez, 'Oruç Reis sismik araştırma gemisi Akdeniz'e gönderilecek.' dedi.

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Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin aldığı yaptırım kararları ile ilgili bugün açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Akdeniz'e 4. geminin gönderileceğini söylemişti.

Konuya ilişkin son açıklama, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Dönmez, ''Oruç Reis sismik araştırma gemisi Akdeniz'e gönderilecek.'' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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