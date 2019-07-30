Son dakika... Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın sözde tim komutanı etkisiz hale getirildi
Şırnak Cudi Dağı kırsalında 28 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terör örgütü PKK'nın sözde tim komutanı olduğu tespit edildi.
Şırnak Cudi Dağı kırsalında, 28 Temmuz'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, PKK'nın sözde tim komutanı Şervan kod adlı terörist olduğu tespit edildi.
(TRT Haber)
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