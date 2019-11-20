Rusya ile 9. ortak kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki dokuzuncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen dokuzuncu kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı."