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Son dakika... Rusya ile 9. ortak kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesinin planlandığı gibi icra edildiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki dokuzuncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen dokuzuncu kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı."

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