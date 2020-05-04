Son dakika: Sağlık Bakanlığı 4 Mayıs 2020 güncel koronavirüs verileri açıklandı! Türkiye Covid-19 tablosunda son durum ne?

04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:48 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:48

Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden son dakika koronavirüs vakaları her gün güncelleniyor. Koronavirüs vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle birlikte güncel tablo her gün daha çok takip edilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye koronavirüs tablosunu artık internet sitesinden de duyuracaklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı 4 Mayıs 2020 Covid-19 güncel tablosuna göre toplam vaka sayısı 126.045, toplam vefat eden vatandaşların sayısı ise 61 kişi olarak kayıtlara geçti. Peki Türkiye koronavirüs tablosunda son durum ne? İşte Sağlık Bakanlığı 4 Mayıs 2020 Covid-19 verileri (güncel tablo)

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.171.138

TOPLAM VAKA SAYISI: 127.659

TOPLAM CAN KAYBI: 3.461

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 68.166

Türkiye'de koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte ölü sayısı da her geçen gün azalıyor. Bu durum ülkece içinde olduğumuz sıkıntılı zamanlardan çıkabilmek adına umut doğuruyor. Türkiye'deki koronavirüs vakalarındaki son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile vatandaşları bilgilendiriyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Türkiye Covid-19 tablosu ile son Cocid-19 güncel verileri paylaşıldı. İşte Türkiye'deki koronavirüs tablosunda son durum ve 4 Mayıs 2020 günce tablo.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

(4 MAYIS PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.771

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.614

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 64

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 5.015

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi https://www.saglik.gov.tr/ adresinden güncel veriler akşam saatlerinde paylaşılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki son durumu açıkladı.

TÜRKİYE'DE GÜNCEL VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Bakan Koca dün yaptığı açıklamada, "11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak.' dedi.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS GÜNCEL TABLO 4 MAYIS 2020